+Pool Wie Heineken die New Yorker wieder zum Schwimmen im East River bringen will

Ganz New York ist umgeben von Wasser, doch wegen der hohen Verschmutzung schwimmt seit einem Jahrhundert niemand mehr darin. Das wollen vier Einwohner nun ändern. Sie entwickelten die Idee zum +Pool: Einem Swimmingpool mitten im East River, in dem das Wasser aus der Meerenge gefiltert und so schwimmtauglich wird. Dieser Einfall gefiel offenbar auch Heineken UK: Die Biermarke startet nun eine Aktion für die Realisierung des Projekts. Für einen zugehörigen Spot engagierte Heineken den How-I-Met-Your-Mother-Star Neil Patrick Harris als Erzähler.

Heineken | The Cities Project: +POOL

Die Aktion für den +Pool läuft wie folgt ab: Wenn sich 100.000 Leute mit dem Versprechen eintragen, in dem Schwimmbecken zu baden, spendet Heineken 100.000 Dollar für das Projekt. Darauf macht die Biermarke sowohl mit einer Kampagnenwebsite als auch mit weiteren Maßnahmen aufmerksam. Unter anderem kooperiert die Biermarke mit dem Tribeca Film Festival und entwickelte gemeinsam mit deneine Art achtminütige Dokumentation. Darin erzählt der New Yorker Schauspieler Neil Patrick Harris die Geschichte hinter dem Projekt. Die Story beginnt Anfang 1900, als noch Millionen Menschen in der Meerenge badeten, und führt hin zum Konzept des geplanten Pools.Das +Pool-Vorhaben ist Teil der Heineken-Initiative "The Cities Project", mit der Aktionen zur Verschönerung von Städten in aller Welt gestartet werden. In der Vergangenheit unterstützte Heineken beispielsweise die Renovierung des Marine Stadiums in Miami.Für den Spot zeichnen die Produktionsfirmasowieverantwortlich. Regie führteist der zuständige Director of Photography. bre