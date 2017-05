Orchard Thieves Der verrückte Vorwärts-Rückwärts-Spot für die Cider-Marke von Heineken

Vorwärts wie rückwärts - der Spot erzählt die gleiche Story Foto: Orchard Thieves

In Irland bewirbt Heineken seine Cider-Marke Orchard Thieves seit zwei Jahren mit dem Claim "Be bold" - zu deutsch etwa: "Sei mutig". So viel Courage wie nun beim aktuellen TV-Spot, den die irische Agentur Rothco in Dublin kreiert hat, muss man als Werbungtreibender aber erst einmal beweisen: Der Film kann vorwärts wie rückwärts abgespielt werden und erzählt dabei die gleiche Geschichte.