Ogilvy & Mather Bangkok Das neue Meisterstück von Thai Life Insurance

Endlich ist es geschafft: Nachdem man total nervös das Bewerbungsgespräch gemeistert hat, muss nur noch der Vertrag unterschrieben werden. Eine schnelle Unterschrift - das war's. Man bedankt sich, diese Chance wahrnehmen zu können. Doch was würden Sie antworten, wenn Sie nach der Unterzeichnung gefragt werden, wodurch diese Chancen oder Möglichkeiten entstehen?

Thai Life Insurance: Opportunity

versucht in seiner neusten Kampagne gleich mehrere Definitionsansätze für den Begriff "opportunity", den Titel des Spots, zu finden. In dem fünfminütigen Spot, der im Original auf Thailändisch zu sehen ist, wird die Frage mit "How do you think opportunities arise?" übersetzt. Zu sehen ist eine taffe Frau, die sich sichtbar über die neue Position freut. Doch die Frage ihres Vorgesetzten bringt die Dame aus dem Konzept - und führt den Zuschauer anschließend durch ihre rührende Lebensgeschichte.Der emotionale Spot zeigt, dass die namenlose Frau bereits einige Niederlagen einstecken musste. So musste sie miterleben, wie das eigene Kind in ihren Armen stirbt und sie von ihrem Partner verlassen wird. Passend dazu stellt das Voice-Over Vermutungen an, ob Möglichkeiten sich aus früheren Erfahrungen ergeben. Diese vielen negativen Erfahrungen lassen sie allerdings nicht aufgeben: In verschiedenen Szenen ist zu sehen, wie viel Empathie sie weiterhin für ihre Mitmenschen zeigt. Die vermeintliche Versicherungsvertreterin in spe versorgt ein obdachloses Mutter-Kind-Paar kurzerhand mit Essen. In einer anderen Szene sprintet sie im Krankenhaus zur Not-OP, um die nötigen Dokumente für eine Operation bei einem Kind rechtzeitig liefern zu können. Selbst als sie auf dem Flur mit einer anderen Person zusammenprallt und zu Boden stürzt, gibt sie nicht auf. Diesem eisernen Willen verdankt sie die neue Stelle. Das Voice-Over kommentiert: Vielleicht kommen die Möglichkeiten auch daher, dass die Frau stets fleißig war. Der Spot endet mit der offenen Frage und lässt Raum zur persönlichen Interpretation des Zuschauers.Wie in den Jahren zuvor, orientiert sich die thailändische Lebensversicherung am übergeordneten Thema "Der Wert des Lebens": 2014 hatte Thai Life Insurance miteinen viralen Hit gelandet, im vergangenen Jahr legte die Versicherung miteinen weiteren, emotionalen Spot nach. Für "Opportunity" zeichnetverantwortlich. kn