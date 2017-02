Mutual Rescue Die todtraurige Geschichte eines krebskranken Mädchens und ihrer Katze

Kylie & Liza, a Mutual Rescue Film



Bild: Screenshot Youtube Mehr zum Thema Hunde-Adoption Der sechsminütige Herzensbrecher von Mutual Rescue

Dabei folgt der neue Sechsminüter dem gleichen Muster wie "Eric & Peety" und erzählt - auch mithilfe von illustrierten Sequenzen - aus der Sicht der Eltern die Geschichte ihrer Tochter Kylie, die unheilbar an Knochenkrebs erkrankt und sich nichts mehr wünscht als ein Katzenbaby. Und so adoptieren die Eltern schließlich Liza, die die letzten Monaten im Leben der 12-jährigen Kylie besonders macht und der Familie bis heute Trost spendet.Mit den "Mutual Rescue Stories" will Humane Society Silicon Valley nicht nur auf das Schicksal von Katzen und Hunden in Tierheimen aufmerksam machen. Vor allem geht es den Verantwortlichen darum, zu zeigen, welchen positiven Einfluss die Tiere auch auf das Leben der Menschen ausüben können. Und dazu sind bewegende Geschichten wie die von Kylie und Liza aus dem echten Leben geeigneter als jeder klassische Werbespot. tt