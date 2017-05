Monoprix Wie ein junger Mann dank einer Milchtüte das Herz seiner ersten Liebe erobert

Nicht jeder ist in der Lage, mit einer Kekspackung seine große Liebe zu finden. Doch das schafft der Protagonist im neuen Werbefilm der Agentur Rosapark für den französischen Disocunter Monoprix. Darin gewinnt ein kleiner Junge am Ende dank der witzigen Wortspiele auf den Verpackungen von Produkten des Discounters das Herz seiner Angebeteten.

"Label of Love" heißt der vierminütige Film über den kleinen Jungen, der ein Mädchen in seiner Schule entdeckt und fortan versucht, es mit einer romantischen Strategie für sich zu gewinnen. Im Bus fällt ihm seine Kekspackung auf, auf der ein lustiger Spruch steht. Zuhause schneidet er den Spruch aus und steckt ihn am nächsten Tag in das Schließfach seines Schwarms. Heimlich beobachtet er ihre Reaktion: Die Botschaft kommt offenbar sehr gut an. Davon angespornt, kauft er immer mehr Produkte und schiebt die Wortspiele wie "Du bist die Ananas in meinem Leben" oder "Bereit für eine l'oeuf-Story?" (frz. oeuf = Ei) in den Spind des Mädchens.

MONOPRIX - Label of Love

Doch wie bei jeder klassischen Liebesgeschichte gibt es auch im Monoprix-Spot einen dramatischen Wendepunkt. Als der Junge wieder einmal linst, wie seine neuste Botschaft ankommt, bemerkt er, dass das Mädchen nicht mehr da ist. Nach einiger Zeit treffen sich die beiden jedoch zufällig wieder - und dieses Mal mit wirklichem Erfolg für den Jungen.Mit dem Film möchte Monoprix zeigen, dass die Warenhauskette aus dem französischen Alltag gar nicht mehr wegzudenken ist. Durch die Wortspiele auf den Produkten schaffte sich die Marke ein Alleinstellungsmerkmal, das sie in den Vordergrund der neuen Kampagne stellt. Denn "Label of Love" ist ein Teil der Marketingstrategie anlässlich des 85. Geburtstags von Monoprix. Zusätzlich wird der Discounter beispielsweise am 22. Mai 13 alternative Enden des Werbefilms veröffentlichen. Aufhänger dieser Werbe-Aktion: "Was wäre, wenn er sich für ein anderes Produkt entschieden hätte?".Für die Regie des Films zeichnetverantwortlich, die Produktion übernahm. Das Lied im Hintergrund ist "Thirteen" von der BandDie Idee mit den Sprüchen auf den Monoprix-Verpackungen stammt übrigens von der Agentur Im Jahr 2009 begann das Makeover der Marke . So entstand auch die Innovation, das Packaging als eigene Marketingplattform zu nutzen und auf die Produkte der Monoprix-Eigenmarke im vielfältigen Lebensmittelsortiment aufmerksam zu machen. bre