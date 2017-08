Mo Farahs Lächeln So feiert Nike den britischen Ausnahmeläufer

Mo Farah macht seine berühmte "Mobot"-Geste Foto: Nike

Bis Sonntag findet in London noch die Leichtathletik-Weltmeisterschaft statt. Neben dem scheidenden Sprint-Superstar Usain Bolt steht dabei besonders ein Athlet im Fokus: Der britische Langstreckenläufer Mo Farah. Über 10.000 Meter hat er bei der WM bereits Gold geholt - am Samstag soll eine weitere goldene Plakette über die halb so lange Distanz folgen. Nach dem Turnier will sich Farah von der Laufbahn zurückziehen und zum Marathon wechseln. Sein Ausrüster Nike widmet dem 34-jährigen gebürtigen Somalier deshalb schon jetzt einen Spot.