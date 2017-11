McDonald's UK So putzig war in diesem Jahr noch kein Weihnachts-Werbefilm

Die kleine Protagonistin des McDonald's-UK-Spots will einem Rentier ein besonderes Geschenk machen © Screenshot Youtube

Egal ob auf Weihnachtsmärkten, im Handel oder in der TV- und Online-Werbung - in diesen Wochen des Jahres steht traditionell der Weihnachtsmann im Fokus. Seine Rentiere fristen dagegen eher ein Schattendasein. Das ändert sich in diesem Jahr dank McDonald's UK. Gemeinsam mit Leo Burnett London erzählt der Burger-Riese in seiner Weihnachtskampagne von einem Mädchen, das einem Rentier von Santa ein ganz besonderes Geschenk machen will.