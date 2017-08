Matratzen-Marke Warum Muun jetzt mit der Drag Queen Jinkx Monsoon wirbt

Eine Drag Queen als Werbebotschafterin für das personalisierte Schlaferlebnis? Radikaler als in dem neuen Kampagnenfilm des Matratzenherstellers Muun kann das Statement gegen Standardlösungen kaum ausfallen. Muun hat seine Kampagne mit Actionfilm-Rauhbein Vinnie Jones begonnen. Der neue Onlinefilm (Kreation: Amsterdam Berlin) setzt die Kampagne fort und wird ab Ende August von einem produktfokussierten TV-Spot begleitet.

Muun ft. Jinkx Monsoon 2017

Die 2015 gestartete Berliner Matratzenmarke will sich mit ihrer Bewegtbild-Kampagne im Internet und TV als ernst zu nehmender Wettbewerber im Markt etablieren. Dabei ist speziell der Einsatz von TV-Werbung für Muun ein Paradigmenwechsel. Zum Kampagnenstart hat Mitgründer und Managing Director Vincent Brass im HORIZONT-Interview kein Geheimnis daraus gemacht, dass er den Einstieg in die TV-Werbung als ersten Test betrachtet: „Wir wollen erst einmal sehen, wie gut dieser Werbekanal für uns funktioniert. Fällt die Bilanz positiv aus, werden wir breiter im Free-TV schalten.“Gut zweieinhalb Monate später kann sich die Bilanz sehen lassen. Der Traffic auf der Muun-Website hat sich um 50 Prozent erhöht und der Umsatz ist laut Unternehmen um 127 Prozent gestiegen. "Das positive Feedback auf den TV Spots ist auch ausschlaggebend, dass wir einen weiteren Spot produzieren,“ erklärt eine Unternehmenssprecherin.Während sich Muun jedoch in der TV-Kommunikation sich stärker auf das Produkt konzentriert, vermittelt die Marke in ihren insgesamt drei geplanten Online-Filmen die emotionalen Aspekte. Star im zweiten Teil der der „None Fits All“-Filmreihe ist die Siegering der TV-Show Ru Paul’s Drag Race Jinkx Monsoon. In dem 2-minütigen Kurzfilm illustriert Jinkx ihren Werdegang zu einer der prominentesten internationalen Drag-Größen. Sie wirbt dabei für eine bunte und vielfältige Selbstwahrnehmung. Fernab gesellschaftlicher Normen und Standards. cam