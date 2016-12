Marketingstunt Wie Ebay einem Thüringer Kindergarten zu Weihnachten nach New York entführte

Für sdie Kinder von Crwinkel ging ein Weihnachtswunsch in Erfüllung Foto: Ebay

Seit kurzem wirbt Ebay unter dem neuen Claim „Genau deins“. Was das Markenversprechen konkret bedeuten kann, durfte ein Kindergarten im thüringischen Crawinkel erleben, der sich an der Weihnachtsaktion des Online-Marktplatzes mit einem ganz besonderen Wunsch beteiligte: Die Kinder wollten unter einer Tanne feiern, die genau so groß sein sollte, wie der traditionelle Weihnachtsbaum vor dem Rockefeller Center in New York. Ebay gelang es tatsächlich, ein passendes Angebot im eigenen Online-Inventar zu finden.