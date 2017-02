Marketingstunt Warum McDonald's seine Kunden mit einem 60-köpfigen Orchester überrascht

Neue Burger gibt es bei McDonald's immer wieder. Aber wohl noch nie wurde ein neues Produkt im Sortiment des Fastfood-Riesen so feierlich willkommen geheißen wie der "Maestro Burger" in den Niederlanden - und mit ihm die Menschen, die den Burger probierten. Ein stark exekutierter Marketingstunt von TBWA/Neboko.

McDonald's 'Always Open for Good Times'

McDonalds - The making of Maestro

Ein zweiminütiger Casefilm dokumentiert die Aktion, die live in einer McDonald's-Filiale im niederländischen Arnheim durchgeführt wurde: Mit versteckten Kameras wurden Gäste bei der Bestellung ihrer McMenüs gefilmt. Immer, wenn jemand den neuen Maestro Burger geordert hat, reagierte ein 60-köpfiges Orchester inklusive Chor, das in einem Gebäude neben der Filiale platziert war, und skandierte laut den Namen des Produkts. Und damit noch nicht genug: Sobald die Kunden erstmals in den Maestro Burger bissen, nahm sich eine Sängerin über einen Livescreen ihrer an und feierte den Burger mit einem pathetischen Musikstück - sehr zur Überraschung der sichtlich verdutzten Protagonisten.Wie aufwendig der Stunt tatsächlich war, zeigt neben dem Film auch ein Making-of-Video auf Youtube (siehe unten), in dem neben Dirigentauch die Verantwortlichen von TBWA/Neboko zu Wort kommen. Insgesamt wurden laut der Agentur 13 Gäste in der McDonald's-Filiale gefilmt, aber nur fünf haben es aufgrund ihrer passenden Reaktionen auch in den Werbeclip geschafft.Produziert wurde der Film von, der Sound kommt von. Die Postproduktion übernahm. tt