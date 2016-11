Mac Book Pro Warum Apple tausende Glühbirnen platzen lässt

Viele Fans warten ja seit Jahren darauf, dass Apple nach iPod und iPhone in den 2000er Jahren auch in dieser Dekade mit einer Mega-Produkt-Innovation um die Ecke kommt. Während es dafür aktuell wenig Anzeichen gibt, feiert Apple in einem neuen Spot für das Mac Book Pro erst einmal generell den Fortschritt - und unternimmt dazu eine sehenswerte Zeitreise von der Entdeckung des Feuers in der Steinzeit bis zur Künstlichen Intelligenz unserer Zeit.

MacBook Pro – Bulbs – Apple

Ouvertüre von Rossini

In dem Film mit dem Titel "Bulbs" zeigt der Tech-Konzern in 90 Sekunden die bedeutendsten Errungenschaften der Menschheit - von Feuer, der Erfindung des Rads und der Schrift über die erste Raumfahrt, bis hin zu PC, Smartphone und Drohnen. Symbolisiert wird jede große Idee dabei passenderweise von einer Glühbirne, die ihrerzeit selbst eine bahnbrechende Innovaton war. Der Clou: Alle Birnen bilden eine lange Straße bei Nacht, die zum finalen Teil der Wilhelm-Tell-nacheinander explodieren. Am Ende steht dann die Botschaft: "Ideas push the world forward." Und schließlich präsentiert Apple noch das Tool, mit dem man weitere große Innovationen erschaffen kann: das Mac Book Pro.Mit dem herausragend exekutierten Spot lässt Apple den vielen guten Werbefilmen der letzten Monate einen weiteren folgen. Wie in der aktuellen "Practically Magic"-Kampagne, mit der die Marke die Features des iPhone 7 bewirbt, ist der Tech-Gigant in seinen Filmen davon abgekommen, möglichst viele Produktfunktionen in bunten Alltags-Vignetten zu erklären. Vielmehr fokussiert man sich gemeinsam mit Stammagenturauf pointierteres Storytelling - und das tut der Werbung sichtlich gut.Mit der neuen Generation des aufgerüsteten Mac Book Pro, die Ende Oktober vorgestellt wurde, will Apple seine Talfahrt im zähen Computer-Markt stoppen . Dabei will der iPhone-Konzern vor allem mit einer Innovation punkten: Im neuen Mac Book Pro wird die Reihe der Funktionstasten durch eine schmale Touchscreen-Leiste ersetzt. Dort werden verschiedene Buttons und Bedienelemente passend zur aktuellen Anwendung eingeblendet. Zudem wird in die "Touch Bar" ein Fingerabdruck-Sensor integriert, damit der iPhone-Bezahldienst Apple Pay auch bei Einkäufen im Web direkt auf dem Computer genutzt werden kann. tt