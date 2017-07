"Lion Man" Ikea und die tierische Hommage an den Erholungsort Wohnzimmer

Löwen verbringen mehr als 18 Stunden am Tag damit, zu relaxen. Doch das bedeutet nicht, dass sie faul sind, sagen Ikea UK und Mother London - und dasselbe gelte für Menschen. Auch wir brauchen unsere Erholung. In einem charmanten Spot zeigen Möbelhaus und Agentur, wie wichtig das Wohnzimmer als Ort der Entspannung ist.

IKEA - Lion Man - TV Advert 60” #WonderfulEveryday

Im Film faulenzt ein Löwe im Wohnzimmer auf der Couch, liest ein Buch und sieht fern. Doch eigentlich ist es nicht wirklich ein Tier, sondern ein Vater im Kostüm, der die Ruhe vor dem Sturm zelebriert. Genau wie ein richtiger Löwe bereitet er sich mental darauf vor, zum richtigen Zeitpunkt in Action zu sein und die volle Leistung zu bringen. Das bedeutet im Spot nicht etwa, dass sich Beute nähert, die es zu fangen gilt - sondern am Kindergeburtstag mit den Kleinen zu spielen und Faxen machen.Ikea UK und die zuständige Agentur Mother London feiern damit das Wohnzimmer als Ruhe-Oase und den perfekten Ort, die Akkus aufzuladen. Die Kampagne läuft in Großbritannien im TV, im Kino und digital. Außerdem wird Content über Social Media verbreitet. Immer in der Hauptrolle: Der "Lion Man".Bei Ikea UK zeichnet Marketing Managerverantwortlich. Die Produktionsfirma istunter Leitung der Executive Producerin. Die Regie übernahm. bre