Lego Batman Auf Channel 4 versucht sich der dunkle Ritter als Ansager

"Während diese Partnerschaft Batman auch auf absehbare Zeit keinen Job als Ansager verschaffen wird, bin ich mir sicher, dass der Auftritt eine große Wirkung kurz vor dem Start des Filmes haben wird." Warner hatte schon 2014 zum Start des Lego-Films eine ähnliche Promotion umgesetzt und einen kompletten Werbeblock des britischen TV-Senders ITV mit Lego-Figuren nachproduziert.

In dem von PHD planerisch umgesetzten aktuellen Projekt mit Channel 4 ist der Stunt allerdings breitflächiger angelegt. Die Omnicom-Agentur Drum hat ingesamt 18 Teaser produziert, die bis Sonntag bei insgesamt 40 Werbeunterbrechungen des TV-Senders zu sehen sein werden. Auf diese Weise ist ein größeres Publikum garantiert und gleichzeitig bieten die Teaser dem Titelhelden des neuen Lego-Films eine bessere Plattform. Denn eines macht schon der Auftakt-Teaser klar: Der Lego-Batman hat keine Lust, mit anderen Protagonisten aufzutreten, sondern steht am liebsten ganz allein im Rampenlicht. Passend zu seinem Motto: "Ich bin Batman. Und du nicht!"Das Spiel mit der Parodie hatte in den USA auch schon Marketingpartner Chevrolet gekonnt umgesetzt und seine eigene laufende Werbekampagne mit Lego-Figuren nachgedreht. Ähnlich wie in der realen Chevrolet-Kampagne muss sich auch in der Lego-Produktion eine Marktforschungs-Fokusgruppe über ein neues Modell äußern - in diesem Fall das Batmobil. Und Batman kann es als Teil der Fokusgruppe gar nicht fassen, wie ungeheuer negativ die anderen Gruppenmitglieder sein heiß geliebtes Batmobil bewerten. cam