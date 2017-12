"Just another day" Der vielleicht traurigste Weihnachts-Spot des Jahres

"Just another day"

wirbt schräg, Conrad lustig,futuristisch,hat auf die Tränendrüse gedrückt - aber diesen Weihnachts-Spot aus Großbritannien dürfte in in diesem Jahr in Sachen Kloßgefühl im Hals so schnell nichts toppen. Vor allem geht es bei dem Film "Just another Day" nicht um Konsum, sondern um eine sehr ernste Angelegenheit.