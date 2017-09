Emotionale Familiengeschichten gibt es in der Werbung viele. Ein neues, besonders gelungenes Beispiel kommt dieser Tage von HP: Gemeinsam mit der Kreativagentur Giant Spoon erzählt der PC- und Druckerhersteller von einem Vater, der von seiner heranwachsenden Tochter immer weniger Aufmerksamkeit geschenkt bekommt.

Back to School Photo Traditions | HP Sprocket Printer | HP





Der dreiminütige Online-Film handelt von einem jungen Vater, der seiner Tochter, die gerade in die 6. Klasse gekommen ist, in kleinen alltäglichen Gesten seine Liebe zeigt. Während er die wichtigen Momente im Leben seiner Tochter auf Fotos festhält und diese mit dem portablen HP Sprocket ausdruckt, zeigt sich das Mädchen zunehmend desinteressiert am Familienleben und genervt von der Nähe des Vaters. Doch am Ende kommt es zur genauso überraschenden wie bewegenden Auflösung der Handlung.Mit dem stark exekutierten "Little Moments" (Regie:) bewirbt HP sein Produkt Sprocket , einen portablen Mini-Drucker, der Smartphone-Fotos mit wenigen Klicks ausdruckt. Zudem können die Bilder mit Icons, Textelementen, Emojis und mehr versehen werden. tt