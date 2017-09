"Go With The Flaw" Diesel und das epische Manifest für den Makel

"Go With The Flaw"

"Go With The Flaw" heißt die globale Herbst/Winter-Kampagne, die die Fashionmarke gestern mit einer ungewöhnlichen Maßnahme gestartet und einfach mal den kompletten Instagram-Account leergeräumt hat (siehe Screenshot unten). Mit diesem Schritt gab Diesel die Richtung für den neuen Auftritt vor: Man wolle zeigen, dass Perfektion langweilig ist - insbesondere auf einem Kanal wie Instagram, wo jeder nach ihr strebt. Also entschied sich die Marke für einen frischen Neustart - und der soll eben alles andere als perfekt und vollkommen sein und auch keinem klassischen Schönheitsideal folgen.Herzstück der Kampagne ist ein zweiminütiger Film, der nicht weniger ist als ein Manifest für den Makel in den großen, epischen Bildern, mit denen sich Diesel stark vom Einheitsbrei sonstiger Fashionwerbung absetzt. Zu dem berühmten Titeltrack "Non, je ne regrette rien" von Edith Piaf werden mehrere Protagonisten vorgestellt, die vor allem in äußerlichen Merkmalen von dem abweichen, was die Instagram-Generation wohl als "Norm" bezeichnen würde. Zudem präsentieren sich einige der Charaktere in dem Film als faul, unpünktlich und schlechte Tänzer. Alles egal. Die Botschaft Diesel: Erfolg und persönliches Glück sind nicht von Perfektion und Konformität abhängig."Einzigartig zu sein ist viel schöner als perfekt zu sein", erklärt Diesel-Artistic-Director, der selbst die Menschen aus dem Markenfilm castete. "Ändere die Art und Weise, wie du die Dinge betrachtest, damit auch das vermeintlich Schlechte positiv wird und du Hindernisse und Ängste überwindest. Dann wirst du das bestmögliche Leben haben."Die Herbst/Winter-Kampagne wurde am gestrigen Mittwoch in Peking offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt. Bei Publicis in Italien zeichnen(Global Chief Creative Officer),(Executive Creative Director),(Global Digital Creative Directors),(Creative Supervisor),(Art Directors) sowieund(Copywriter) verantwortlich. Produziert wurde der Film von. Regie führte, der schon Musikvideos für Madonna, die Rolling Stones und Snoop Dogg drehte. Die Postprodution übernahm, das Music Design kommt von. Die Kampagnenmotive fotografierte Tom Sloan. tt