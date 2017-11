Filmakademie Baden-Württemberg Dieser Whiskey-Spec-Spot ist eine Hommage an liebgewonnene Gewohnheiten

Bild: Filmakademie Baden-Württemberg Mehr zum Thema Filmakademie Baden-Württemberg Die emotionale Ode an eine schottische Bruderliebe

Südschottland, ein Schallplattenspieler, Senioren beim Tanztee. Um Punkt 12 Uhr erhebt sich ein Herr in Ritterrüstung. Es ist Zeit für ein Duell, Mann gegen Mann. Auf einer Wiese stehen sich schließlich zwei Ritter auf weißen Pferden gegenüber - der eine siegt, der andere fällt. Doch anders als es zunächst scheint, war es gar kein Kampf um Leben und Tod.Der Spec-Spot der Studierenden der Filmakademie ist eine Ode an Leidenschaften und Gewohnheiten, denen man auch noch im "Golden age" frönen sollte. Die Message der Macher: "Warum aufgeben? Das Alter ist kein Grund." Ihrer Ansicht nach sollte man sich selbst treu bleiben, was auch kommt - so wie es schon Unternehmensgründer George Ballantine tat. Dazu passt auch der Original-Ballantaine's-Claim "Stay true", der am Ende des Spec-Spots eingeblendet wird.Warum die Studierenden sich für Ballantine's entschieden haben, erklären sie wie folgt: "Wir mögen die Markenwelt von Ballantine's – Tradition, schottischer Eigensinn, das veredelte Produkt und eine Marke, die sich nicht ganz so ernst nimmt. Widersprüchliches, das in kleinen feinen Nuancen perfekt zusammengeht und einen eigenen Charakter, eine Einzigartigkeit ausmacht. Ein Gefühl, eine Stimmung – leiser, trockener Humor und eine passende Produktwelt, deren Geschichte auf das Markenversprechen einzahlt: Stay true." Mit dem Film möchten sie die Zuschauer charmant unterhalten, ohne aufdringlich zu werden.Der Film ist als Drittjahresprojekt an der Filmakademie Baden-Württemberg entstanden. Drehzeitraum war im März und April dieses Jahres. Regie führte, als Executive Producer zeichnetverantwortlich, die schon "Dear Brother" produzierte. Für die Cinematographie warzuständig, der Editor ist. Das Sounddesign stammt von, die Film-Musik von. Außerdem sind(Compositing),(Kostümdesign),(Set-Design) und(Make-up-Artist) Teil des Teams. Die Produktion übernahm die Filmakademie Baden-Württemberg. bre