Erinnerungen gegen Bares Lastminute.com und das Angebot, das man eigentlich nur ablehnen kann

Stellen Sie sich vor, jemand würde Ihnen Geld dafür bieten, ihre wertvollste Erinnerung aus Ihrem Gehirn zu löschen. Wie viel würden Sie verlangen? 1.000 Euro? 10.000? Eine Million? Die Betreiber der Reise-Website lastminute.com haben Menschen vor genau diese Entscheidung gestellt.

Lastminute.de: Erinnerungen gegen Bares

Für das in England durchgeführte Experiment sollen die Probanden zunächst ihre besten Erinnerungen hervorholen. Und die klingen wirklich traumhaft: Die Erste erzählt von ihrem Surfurlaub in Marokko, eine andere Testperson von ihren Erlebnissen in Neuseeland, ein Dritter schwärmt von den kleinen Wolken, die Machu Picchu wie eine Stadt der Götter aussehen lassen.Die Fortsetzung des Experiments hält für die Teilnehmer dann aber einen echten Schocker bereit. Die Forscherin sagt: "Ich würde Sie nun gerne zum nächsten Schritt unseres Experiments einladen: dabei würden wir diese Erinnerung löschen." Dafür bietet sie eine Aufwandsentschädigung in nicht bekannter Höhe - laut den Probanden handelt sich aber um "viel Geld". Das Ergebnis kann dann allerdings nicht wirklich überraschen:Um den Überraschungseffekt geht es bei der von der preisgekrönten Agenturkreierten Kampagne aber auch gar nicht. Lastminute.com will mit dem Video zeigen, dass vor allem Reisen für einen Gutteil der wertvollsten Erinnerungen von Menschen verantwortlich sind. Das Unternehmen verweist in diesem Zusammenhang auf eine selbst durchgeführte Umfrage unter 8.000 Europäern - darunter 2.000 Deutschen - zu ihren schönsten Erinnerungen. Reisen mit der Familie oder dem Partner wurden dabei mit Abstand am häufigsten genannt.Der Markenfit ist also gegeben - auch wenn sich natürlich nicht beweisen lässt, dass das Experiment wirklich so stattgefunden hat und die Teilnehmer keine Schauspieler waren. Was die Kampagne auf jeden Fall schafft, ist einen dazu zu bringen, über seine eigenen schönsten Erinnerungen nachzudenken. ire