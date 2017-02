"Enter Sandbox" Audi zeigt, wie starker VR-Marken-Content funktioniert

Nicht nur für Kinder ein großer Spaß: die VR-Installation "Enter Sandbox" von Audi Norwegen Foto: Screenshot Youtube

Audi weckt das Kind im Autofahrer: Gemeinsam mit der Kreativagentur POL und dem Produktionsstudio MediaMonks hat der Autobauer in Norwegen eine Virtual-Reality-Experience entwickelt, die die Nutzer auf spektakuläre Weise an die eigene Kindheit erinnert - und sie direkt in den Sandkasen zurückbefördert.