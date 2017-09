Emmy-Spot Warum Samsung eine Liebesgeschichte auf dem Phablet erzählt

Samsung und Wieden + Kennedy erzählen in dem Spot eine moderne Liebesgeschichte Foto: Screenshot Youtube

Neben dem Super Bowl, der Vorweihnachtszeit und der Verleihung der Oscars sind die Emmy Awards mittlerweile so etwas wie die vierte große Bühne, auf der sich Werbungtreibende in den USA mit emotionalen Spots austoben können. Das wohl berührendste Beispiel dafür kommt in diesem Jahr von Samsung.