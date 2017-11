Ein Tag ohne Whopper Warum Burger King seine Kunden freiwillig zu McDonald's schickt

Burger King - #UnDíaSinWhopper



McDonald's und Burger King streiten in zahlreichen Märkten weltweit um die Vorherrschaft unter den Burger-Ketten - und das seit Jahrzehnten. Dass dabei im Marketing - Stichwort: vergleichende Werbung - gerne mit harten Bandagen gekämpft wird, ist nichts Neues . Burger King hat es in den vergangenen Jahren jedoch verstanden, einen komplett gegensätzlichen Weg einzuschlagen, Konkurrent McDonald's in der Werbung Friedensangebote gemacht - und so global einen riesigen positiven PR-Effekt erzielt.Und genau diesen Kurs setzt die Marke jetzt in Argentinien fort: Gemeinsam mit der Kreativagentur David in Buenos Aires hat Burger King dort #UnDíaSinWhopper durchgeführt, einen ganzen Tag, an dem der Burgerbrater in allen 107 Filialen sein wohl größtes Aushängeschild - den Whopper - aus dem Sortiment warf. Wie der Casefilm dokumentiert, hat diese Maßnahme bei vielen Besuchern für überraschte Gesichter und Unverständnis gesorgt.Doch die ganze Aktion hat einen guten Grund: Am 10. November ist der so genannte "McHappy Day". An diesem Tag spendet McDonald's seine gesamten Einnamen an die Kinderkrebshilfe. Also schickten die Burger-King-Mitarbeiter alle Gäste, die einen Whopper bestellen wollten, einfach zur nächsten McDonald's-Filiale und bat sie, dort zu essen. Ein cleverer Schachzug, der nicht nur die Kampagne des Rivalen für den guten Zweck unterstützen soll, sondern eben auch auf die Sympathiewerte der eigenen Marke einzahlt.Bei David in Buenos Aires zeichnen(Executive Creative Directors),(Creative Directors),(Copywriter),(Art Director). Verantwortliche Produktionsfirma ist, Regie führte. tt