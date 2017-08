Doom of the Dirt Nivea macht Mini-Monstern im Minion-Style den Garaus

In der animierten Welt geht es richtig eklig zu Foto: Nivea

Star Wars? Stargate? Dune, der Wüstenplanet? Die Welt, die Nivea UK in diesem Animationsfilm zeigt, mutet wie von einem anderen Stern an. Aber weit gefehlt: Die kleinen Monster in "Doom of the Dirt" sind vor allem uns Männern näher als uns lieb sein kann.