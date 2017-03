Gender Equality Der eindringliche Appell von Procter & Gamble

P&G - #WeSeeEqual

Jim Winters

Burger King, Skyy Vodka, Post-It)

Dazu texten Agentur und Kunde Taglines wie "Butts don't care who kick them," "Diapers don't care who change them", "Hugs don't care who give them" und "Households don't care who head them." Der Film läuft im Vorfeld des Internationalen Weltfrauentags am 8. März online bei Youtube, Facebook und Instagram. Dem US-Fachmagazin "AdAge" sagte Pritchard, eine spätere Übertragung ins TV sei aber nicht ausgeschlossen. Eigenen Angaben zufolge sind bei Procter & Gamble derzeit 45 Prozent der Manager und ein Drittel des Vorstands Frauen - der Konzern sieht aber weiteren Nachholbedarf. fam