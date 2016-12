DDB & Tribal Amsterdam Wie KLM wildfremde Menschen an einer weihnachtlichen Festtafel zusammenbrachte

KLM bittet zu Tisch - am "Bonding Buffet" Foto: Youtube

Themenseiten zu diesem Artikel: KLM Weihnachtsaktion Buffet Weihnachten Bonding

"Erst wenn alle am Tisch sitzen, wird gegessen" - so oder so ähnlich könnte der Grundgedanke gewesen sein, den die niederländische Fluglinie KLM bei ihrer diesjährigen Weihnachtsaktion hatte. Mit einem "Bonding Buffet" brachte die Fluggesellschaft Passagiere aus aller Welt zusammen.