Content Marketing Mit dieser schrillen Weltraumoper greift Gucci nach den Sternen

Was hat ein Stein-Alien vom Planeten Janus VI in einer Modenshow zu suchen? Für seine neueste Herbst- und Winterkollektion stellt sich Gucci der kreativen Herausforderung und liefert mit „Gucci and Beyond“ eine höchst amüsante Hommage an die Genrefilme der 50er und 60er Jahre. Der Content-Marketing-Auftritt der italienischen Modemarke zeigt anschaulich, wie aufwendig derartige Kampagnen in ihrer Inszenierung mittlerweile geworden sind.

Gucci "Gucci and beyond" 2017

Der Vergleich von "Gucci and beyond" (oben) mit "Lost in Space" (unten) zeigt, wie direkt die Vorbilder das Video der Modemarke inspiriert haben (Bild: Gucci)

Genügte es in der Vergangenheit einfach einen gut gemachten Markenfilm bei Youtube freizuschalten und dann auf eine entsprechende Reaktion der Fans zu warten, ist die Inszenierung von Content Marketing mittlerweile deutlich aufwendiger. Gucci streute schon im April über seinen Instagram-Account erste Fotos seiner Model-Aliens, was allerdings auch negative Reaktionen auslöste. Ein Student der Londoner Design-Hochschule Central Saint Martins glaubte Parallelen zu seiner eigenen Catwalk-Inszenierung mit außerirdischen Monstern zu entdecken. Ein Vorwurf, den Guccis Creative Director Allesandro Michele sofort zurückwies.Mit der Freischaltung des kompletten Films wird jetzt deutlich, dass die auf Instagram gezeigten Aliens tatsächlich nur ein Teilaspekt der Gesamtidee sind. Die von Regisseur Glen Luchford umgesetzte Geschichte ist vielmehr ein Ausflug durch die Geschichte der Science-Fiction-Filme, die einige der größten Klassiker zu einer bunten und abwechslungsreichen Collage verschmilzt.Star-Trek-Fans werden sich über beamende Aliens, grünhäutige Schönheiten und das titelgebende Steinmonster aus der Serienfolge „Horta rettet ihre Kinder" freuen. Auch das kollektive Gruppenwackeln, wenn ein Weltraumsturm simuliert werden soll, fehlt nicht. Für Fans der 60er-Jahre-Serie „Lost in Space“ ist auch der B9M3-Roboter auf der Brücke des Raumschiffs zu sehen.Kleine Gastauftritte in dem Gucci-Film haben auch das Echsenmonster aus „Der Schrecken vom Amazonas“, die Riesenkatze aus „Die unglaubliche Geschichte des Mr. C“ und der im klassischen Stop-Motion-Verfahren animierte Tyrannosaurus-Rex aus „Eine Million Jahre vor unserer Zeit“. Zu guter Letzt hat Gucci noch die Titelmelodie der britischen Sci-Fi-Serie „Mondbasis Alpha“ als Hintergrundmusik gewählt.Es stellt sich allerdings die Frage, warum sich Guccis Creative Director überhaupt für das Science-Fiction-Thema entschieden hat. Schließlich ist die Überschneidung der Sci-Fi-Gemeinde mit den Modefans im besten Fall minimal. Die Entscheidung scheint hier einer sehr persönlichen Vorliebe entsprungen zu sein. Michele outete sich in einem Gespräch zu #Gucciandbeyond als großer Bewunderer des Crossover-Fanprojekts „Star Trek: Lost in Space“. Er habe das Video in der das Team der Raumschiff Enterprise auf das Raumschiff von Lost in Space trifft „mehrere Male“ gesehen. cam