"12 Flights of Christmas" Wie WestJet für ein ganzes Dutzend Weihnachtwunder sorgt

Seit dem Mega-Erfolg mit "Real Time Giving" vor vier Jahren gehört WestJet zu jenen Marken, deren Auftritte zu Weihnachten mit Spannung erwartet werden. So auch anno 2017: Diesmal setzt die kanadische Airline ihre "Christmas Miracles" mit einer ganz besonderen Kampagne fort - und verwandelt Kinderträume in insgesamt zwölf Marketingstunts an Flughäfen und in der Luft.

WestJet Christmas Miracle: 12 Flights of Christmas

St. Alban's Boys and Girls Club in Toronto ihre ganz persönlichen Vorstellungen eines Weihnachtswunders malen lassen. Der Clou: Die Träume der Kinder wie ein riesiges Lebkuchenhaus, ein übergroßer Adventskalender oder ein Geschenk für alle Menschen ließ die Airline in zwölf Marketingstunts an Flughäfen und an Bord der WestJet-Maschinen Realität werden - und sorgte so wie schon in den Vorjahren für viele glückliche Gesichter.

Wie der Kampagnenfilm "12 Flights of Christmas" dokumentiert, hat WestJet zwölf Kinder aus der KindertagesstätteAber damit noch nicht genug: Zwischen dem 18. und 30. November streamte das Unternehmen alle Stunts live auf Facebook - ein aufwendiges Unterfangen, das sich gelohnt hat: Jedes Video kam auf 200.000 bis über 500.000 Views sowie mehrere Tausend Likes und Shares. Und so dürfte der bemerkenswerte Auftritt weiter auf die Sympathiewerte der ohnehin schon positiv besetzten Marke einzahlen.Für Kreation und Produktion von "12 Flights of Christmas" istzuständig. Bei dem Unternehmen zeichnen(Executive Producer),(Head of Production),(Executive Creative Director),(Creative Director),und(Creatives) verantwortlich. Die PR-Maßnahmen verantwortet. Mediaplanung und -einkauf steuert, Social Media betreut. tt