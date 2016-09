Überhöhte Mediahonorare Dentsu Japan will 230 Millionen Yen zurückzahlen

Bild: Toyota Mehr zum Thema Media-Tansparenz Dentsu Japan gibt Unregelmäßigkeiten bei Toyotas Mediageldern zu

Das Agentur-Network, so berichteten unter anderem die amerikanischen Titel "Ad Age" und "Wall Street Journal", hatte vor einigen Tagen Unregelmäßigkeiten in der Abwicklung des digitalen Mediahandels zugegeben. Die Vorwürfe öffentlich gemacht hatte Dentsus langjähriger Kunde Toyota. 230 Millionen Yen, so verkündete Dentsus Senior Vice Presidentjetzt in einem öffentlichen Statement , plant die Agentur nun an alle Betroffenen zurückzuerstatten.Die Japaner entschuldigen sich darin "aus tiefstem Herzen" für die Unregelmäßigkeiten in der Abrechnung. Man habe die Vorfälle intern seit August geprüft und bislang 633 verdächtige Transaktionen bei 111 verschiedenen Kunden gefunden. Einige davon datieren bis zum November 2012 zurück.Die überhöhten Rechnungen sollen menschlichem Versagen, unsauberen Mediaplatzierungen und fehlerhaftem Reporting zuzuschreiben sein. Allesamt eher beunruhigende Fehlerquellen für eine Agentur, die sich zumindest hier in Deutschland einem radikalen Digitalisierungskurs verschrieben hat.In Japan hat man nun Intermins-Maßnahmen eingeleitet, um menschliches Versagen und Verarbeitungsfehler auszuschließen. Eine zweite unabhängige Kontrollinstanz soll nun alle abrechnungsrelevanten Transaktionen prüfen. Dentsu verspricht darüber hinaus vollste Transparenz bei der Aufklärung des Vorfälle. Dass sich der Skandal auf die Geschäftsergebnisse auswirken wird, glaubt Dentsu indes nicht. Mittelfristig gesehen ist das sicher eine optimistische Einschätzung. vg