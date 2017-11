erklimadasmal So klärt Zum goldenen Hirschen für RheinEnergie über den Klimawandel auf

Zum goldenen Hirschen Köln: Das ist die Klimakonferenz-Kampagne von RheinEnergie



Die 360-Grad-Kampagne #erklimadasmal des Energieversorgungsunternehmens ist eine Aufforderung an Bürger, sich mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen. Zum goldenen Hirschen hatte bei der Kreation der sieben entstandenen Motive den Anspruch, spielerisch die Relevanz des Klimawandels sowie die Einflussmöglichkeiten der Bürger zu verdeutlichen. Dazu werden Fragen wie "Erhitzt mein Boiler auch die Weltmeere" oder "Warum ist zu viel Fleisch Mist für das Klima" gestellt und beantwortet. Auch Trump ist gewissermaßen auf einem Motiv zu sehen: Darauf steht die Frage, warum Ignoranz ein Spiel mit dem Feuer ist.Der Kampagnenhashtag lautet #erklimadasmal und soll "weder belehrend noch schwarzmalerisch" wirken. Auf einer eigens eingerichteten Microsite werden die Aktivierungsmaßnahmen aufgegriffen, indem Antworten auf die Fragen und ein Überblick zur Klima-Initiative gegeben wird.Die Motive werden sowohl Out of Home, auf Online- und Mobile-Bannern, in Social-Media-Ads auf Facebook, Twitter und Instagram sowie in Bewegtbild für Social Media und die Microsite platziert. Außerdem sind sie auf Bierdeckeln und Fragekarten in Restaurants und Veranstaltungen, in Funk-Spots, in Print-Anzeigen und Headern zu sehen beziehungsweise zu hören. Darüber hinaus werden Grußbotschaften für das Opening-Event auf weiteren Microsites, unter anderem von Frank Bainimarama (Premierminister von Fidschi) oder Patricia Espinosa Cantellano (Generalsekretärin der Klimarahmenkonventionen der Vereinten Nationen) platziert.Bei Zum goldenen Hirschen zeichnen(Geschäftsführung Kreation),(Geschäftsführung Beratung),(Kreativdirektion, Head of Art & Design) und(Text/ Konzept) verantwortlich. Außerdem sind Art Director, Beraterinund Projektmanagerinmit dem Projekt betreut. Die Illustrationen stammen von, die Animationen von. bre