Zum goldenen Hirschen Köln-Chef Jost Köllner geht zu Obi, Marc Hergarden kommt neu an Bord

Jost Köllner wechselt von Zum goldenen Hirschen zu Obi Foto: Hirschen Group

Bei der Agentur Zum goldenen Hirschen in Köln gibt es Veränderungen im Management. Der langjährige Beratungsgeschäftsführer Jost Köllner hat das Unternehmen verlassen und ist jetzt als Head of Content and Channels bei der Baumarktkette Obi tätig. Neu an Bord soll dagegen der bisherige McCann-Manager Marc Hergarden kommen. Ob auch als Geschäftsführer, ist noch nicht bekannt.