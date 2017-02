Young & Rubicam Was die Kaffeemarke Lavazza den Facebooks, Twitters und Co dieser Welt voraus hat

2003 entstand My Space, 2005 StudiVZ - beide Social-Media-Portale spielen heute wie manch anderes Urgestein unter den sozialen Netzwerken keine Rolle mehr. Klar, Facebook (gegründet 2004) und Twitter (2006) sind nach wie vor stark am Markt, aber es gibt einen Player, der bereits seit 122 Jahren die Menschen verbindet: die Kaffeemarke Lavazza. Das italienische Unternehmen inszeniert sich in seiner neuen globalen Kampagne augenzwinkernd als ältestes soziales Netzwerk der Welt.

Lavazza - Ode to Coffee

Der Auftritt läuft unter dem Titel "Lavazza verbindet Menschen seit 1895" und feiert seine Premiere dieser Tage in Deutschland. Die Kampagne erzählt das Konzept des Vorgängers "There's More to Taste" aus dem Jahr 2015 weiter. Standen damals die Entdeckungsreisen von Gründer Luigi Lavazza in die Heimatländer des Kaffees im Mittelpunkt, rücken nun die Konsumenten in den Mittelpunkt. "Mit der Kampagne erzählen wir die Geschichte von 20 Milliarden Tassen Lavazza-Kaffee, die jährlich weltweit konsumiert werden und Beziehungen zwischen Menschen schaffen. Man kann behaupten, dass Lavazza Kaffee das wahre Netzwerk ist", sagt, Head of Advertising & Media.Kreiert hat die Kampagne erneut. Die Agentur aus dem WPP-Netzwerk sicherte sich den Etat des Kaffeeherstellers Ende 2014 und arbeitet seitdem an der globalen Markenpositionierung des italienischen Traditionsunternehmens. Regie bei dem 80-sekündigen Online-Spot, der im TV in verschiedenen Cut-Down-Varianten zu sehen ist, führten die argentinischen Filmemacherund. Die Musik basiert auf dem Kulthit "My Girl" der Band. fam