X-Klasse Das geheimnisvolle Debüt von LLR für den Mercedes-Pick-up

Mercedes-Benz X-Class: First of a new kind - Teaser

Für Kunde und Agentur ist die Markteinführung des Pick-ups keine Kampagne wie jede andere: Mit der X-Klasse betritt Mercedes-Benz fremdes Terrain, im Pick-up-Segment war der Stuttgarter Premiumhersteller bislang nicht vertreten. Und für die in Hamburg beheimatete Agentur LLR, die seit 2008 internationale Leadagentur von Mercedes-Bens Vans ist, ist es nach zahlreichen europäischen Kampagne die erste weltweite Arbeit für den Vorzeigekunden.Die erste Werbemaßnahme, die jetzt das Licht der Welt erblickt, soll dabei ein Appetizer auf allen digitalen Kanälen sein. Der hervorragend exekutierte Film (siehe oben), der vonunter der Regie vonproduziert wurde, ist komplett am Computer entstanden. Für die aufwendigen 3D-Landschaften und -effekte wurden laut Angaben von LLR eigens Visual Artists aus Hollywood engagiert.Die Einführungskampagne, die im dritten Quartal 2017 sichtbar wird, steht unter dem Claim "First of a new kind". Um die richtige Positionierung der X-Klasse zu erarbeiten, waren die Verantwortlichen von LLR über Monate hinweg in enger Abstimmung mit allen Kernmärkten, um die Bedürfnisse der vielschichtigen Kundengruppen zu berücksichtigen, wie Beratungsgeschäftsführer Bent Rosinski gegenüber HORIZONT Online zu Protokoll gibt. Viel verraten werden darf im Vorfeld des globalen Werbeauftritts nur nicht. Nur so viel: Der Pick-up soll als "waschechtes 'Workhorse' positioniert werden, der die Gene eines Premiumherstellers in sich trägt.Bei den Mercedes-Fans scheint der Teaser jedenfalls schon mal gut anzukommen: Ohne Seeding und den Einsatz von Paid Media kommt der Clip nach wenigen Tagen auf Facebook auf eine Reichweite von 3,4 Millionen Nutzern und knapp 700.000 Views, auf Instagram auf 140.000 Views und eine Reichweite von 1,4 Millionen Usern sowie auf Youtube auf rund 500.000 Klicks.Bei LLR zeichnen(Geschäftsführer Kreation),(CD Text),(Head of Design),(Management Supervisor) und(Project Manager) verantwortlich. Die Visual Effects kommen von Sehsucht und. Die Musik kommt von. tt