Wynken Blynken & NOD Mytoys feiert niedliche Papa-Tochter-Beziehung zum Vatertag

Der Vatertag findet alljährlich deutlich weniger Beachtung in der Werbung- nicht so bei Mytoys. Der Spielzeughändler startet zu diesem Anlass eine TV-Kampagne. Die Agentur Wynken Blynken & Nod inszeniert eine harmonische Vater-Tochter-Beziehung und zeigt, dass Papa auch für kleine Mädchen ein großes Vorbild ist.

Am Auto schrauben und grillen sind die typischen Dinge, die Väter so drauf haben. Diese Klischees werden auch in den neuen Mytoys-Spots von Wynken Blynken & Nod (ehemals Supermoon) bedient. Doch anders als man erwarten könnte, eifert darin nicht ein kleiner Sohn dem Papa nach, sondern eine Tochter. Sie schraubt an ihrem Kettcar herum und befördert prompt ihr Kuscheltier auf den Kindergrill - eben (fast) genau wie Papa. Vorbild allein zu sein reicht jedoch nicht aus: Im Film muss der Vater auch einige Mutproben bestehen. Alles unter dem Mytoys-Motto "Genieß die schönste Zeit. Zeit mit Kindern".

Mytoys Vatertagskampagne 2017



Ulrich Hauschild, Bereichsleiter Marketing der Mytoys Group, erklärt die Intention der Kampagne: "Mytoys bietet mehr als ein riesiges Sortiment und gute Preise. Als Experte für Spielwaren und Kindermode wollen wir für unsere Kunden dazu beitragen, dass ihre Zeit mit Kindern noch schöner, intensiver und erfüllender wird. Das wollen wir mit unserer Kampagne deutlich machen, aber auch jeden Tag als Unternehmen beweisen.""Das Leben mit Kindern ist nicht immer nur heile Welt – Eltern wissen das. Wer regelmäßig nach Feierabend an der Tür 'überfallen' wird und die Wohnung nicht mehr im Originalzustand vorfindet, will von einer Marke nicht hören, dass Elternsein ein reines Kinderspiel ist. Mytoys zeigt mit der Kampagne, dass es seinen Kunden gedanklich nah ist", ergänzt, Chief Creative Lunatic bei Wynken Blynken & Nod, aus Agentursicht.Die Kampagne startet pünktlich zum Vatertag am 25. Mai. Die TV-Spots werden unter anderem auf Sendern von Pro Sieben Sat 1 sowie im Internet zu sehen sein und sind zwischen 10 und 45 Sekunden lang. Für die Produktion zeichnetverantwortlich. Die Regie übernahm, die Musik stammt von. bre