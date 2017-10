Wunderman Frankfurt Co-Kreativchef Erik Backes macht sich selbstständig

In Offenbach gibt es eine neue Agentur: Kap Curious. Dahinter stecken die beiden ehemaligen Wunderman-Kreativen Erik Backes und Miriam Grottke. Sie positionieren ihrer Firma als "Unternehmensberatung für kreative Kommunikation".

Das Angebot richtet sich an Unternehmen, aber auch an Agenturen und Medienhäuser, die ihre Angebotspalette um den Bereich Kreation erweitern wollen. Erste Kunden sind laut Backes bereits an Bord, Namen werden allerdings noch nicht genannt. Zum Leistungsspektrum gehören Texte und Kampagnen, Workshops und Seminare rund um Themen wie Ideenentwicklung, Marken- und Produktpositionierung sowie die Führung von Agenturen durch bessere Briefing-Qualität.

Backes und Grottke haben lange Zeit gemeinsam bei Wunderman in Frankfurt gearbeitet. Grottke als Senior Copywrite, Backes als Executive Creative Director. Nach dem Ausstieg von Gruppen-CCO Martin Riesenfelder im Sommer 2015 hatte er zusammen mit seinem Digitalkollegen Wolfgang Geis die Verantwortung für die Kreation von Wunderman Frankfurt übernommen. Zu den Kunden, die Grottke und Backes in ihrer Zeit bei der WPP-Tochter betreut haben, gehören Adidas, Deutsche Bahn, Jaguar und Lufthansa. mam