Worte des Jahres Die besten Zitate der Agentur-Entscheider

2016 geht stramm auf sein Ende zu. Was von so einem Jahr bleibt, sind immer auch starke Sprüche. HORIZONT hat zum Ende des Jahres knackige Zitate den Bereichen Marketing, Agenturen und Medien zusammengetragen. Heute: Agenturen

Martin Pross, Geschäftsführer Kreation, Antoni, Berlin

(Bild: Scholz & Friends)

Mirko Kaminski, CEO Achtung, Hamburg

(Bild: achtung!)

Amir Kassaei, Chief Creative Officer DDB Worldwide, New York

(Bild: Matthias Kindler)

Matthias Brüll, CEO Group M Deutschland, Düsseldorf

(Bild: MEC)

Holger Jung, Aufsichtsrat Jung von Matt, Hamburg

Johann Freilinger, Co-Gründer und Head of Marketing SAP XM, Hamburg

(Bild: SAP)

Lars Lehne, CEO Syzygy, Frankfurt

(Bild: Syzygy)

Paul Remitz, CEO Mediacom, Düsseldorf

(Bild: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Torben Hansen, Geschäftsführer Philipp und Keuntje, Hamburg

(Bild: PuK)

Christoph Nann, CCO FCB, Hamburg

(Bild: Serviceplan)

Troy Ruhanen, President & CEO TBWA Worldwide, New York

(Bild: TBWA)

Frank-Michael Schmidt, CEO Scholz & Friends, Hamburg/Berlin

(Bild: Scholz & Friends)

Wolf Ingomar Faecks, Geschäftsführer Sapient Razorfish, München

(Bild: Sapient Nitro)

"An André Kemper ist sicher kein Sozialpädagoge verloren gegangen.""Wir wollen ein deutsches Droga 5 bauen.""Awards sind zu weltfremden Prototypenshows verkommen, bei denen Kreativität ausgezeichnet wird, die entweder keine Relevanz hat oder Probleme löst, die es gar nicht gibt.""Die Agenturmarken sind unsere Heroes und bleiben unsere Heroes.""Jung von Matt ist anpassungsfähig wie moderner Stahl, aber nicht gusseisern.""Unser Ziel ist, Onlinewerbung für den Empfänger wieder relevant zu machen.""Agenturen müssen noch viel besser lernen, mit Near- und Off-Shoring-Modellen zu arbeiten.""Alle Medien werden digital, alle digitalen Medien werden adressable, alles, was adressable ist, wird programmatisch. Das würde ich mir sogar tätowieren lassen.""Wer Agenturen ständig gegeneinander ausspielt, verringert die Chance auf tiefe Loyalität.""Aus echten Briefings entsteht nur selten etwas wirklich Neues.""Die großen Netzwerke haben sich viel zu sehr ihren Auftraggebern angepasst. Alles ähnelt sich – die Büros, die Prozesse, sogar die Mitarbeiter.""Man kann nicht bei Chanel shoppen und den Bon von Kik erwarten.""Der Kreativchef ist nicht die Krone der Schöpfung."