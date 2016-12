"Wir sind reif für Rügen" Wie Dojo sich beim Werberat um eine Rüge bewirbt

Dojos Postkarte an den Werberat Foto: Dojo

In der TV-Kampagne für Geschenkidee.de geht es ganz schön zur Sache. Die explizite Sprache in dem Spot stieß einigen Zuschauern offenbar so sauer auf, dass sie sich beim Werberat beschwerten. Die für die Kamnpagne verantwortliche Kreativagentur Dojo ist darüber angeblich gar nicht so unglücklich.