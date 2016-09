Werbekonjunktur Zenith korrigiert Prognose nach oben - auch für Deutschland

Netto-Werbeumsätze der deutschen Medien 2016

Quelle: Zenith



Bild: domuu/Fotolia Mehr zum Thema Werbespendings Carat hebt Prognose für den deutschen Werbemarkt an

Glaubt man den Forschern von Zenith, dann geht es mit der globalen Werbekonjunktur dauerhaft aufwärts. Im kommenden Jahr sollen die Netto-Spendings erneut stärker als erwartet steigen - nämlich um 4,5 statt um 4,3 Prozent. Für das Jahr 2018, für das ein Plus von 4,6 Prozent erwartet wird, ist Zenith ebenfalls optimistischer als noch vor einigen Monaten.Auch wenn die USA vor allem wegen der guten Lage am Arbeitsmarkt nach einem Minus im vergangenen Jahr nun wieder ein Plus von einem Prozent erzielen werden und damit zum größten Wachstumstreiber avancieren, kann sich auch die Entwicklung in Deutschland sehen lassen. Laut Zenith werden die Werbeausgaben in diesem Jahr hierzulande nicht wie zuletzt vorhergesagt um 2,6 Prozent, sondern um 2,8 Prozent auf dann 19,83 Milliarden Euro ansteigen.Prozentual am stärksten legt diezu: Behalten die Zenith-Forscher Recht, dann werden die Out-of-Home-Vermarkter ihre Werbeumsätze in diesem Jahr um 7,5 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro steigern. Beinahe genauso deutlich - nämlich um 7 Prozent - wächst die. Die Umsätze sollen sich 2016 auf 6,2 Milliarden Euro summieren.kann seine Umsätze ebenfalls deutlich steigern, nämlich um 5 Prozent - wenngleich die Umsätze mit gerade einmal rund 100 Millionen Euro freilich auf sehr niedrigem Niveau verharren.Das mit Abstand größte absolute Umsatzwachstum verzeichnet. Laut der Zenith-Prognose werden die Werbeumsätze von IP Deutschland, Seven-One Media und Co um 3 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro klettern.gehört mit einem Wachstum von 2,8 Prozent auf 800 Millionen Euro ebenfalls zu den Gewinnern.Bergab geht es dagegen für Print: Die Anzeigenerlöse vonsollen 2016 um 0,3 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro sinken. Diemüssen mit einem Einbruch der Werbeerlöse um 3,5 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro rechnen. „Auch hierzulande ist das Internet mit plus sieben Prozent Wachstumstreiber, aber auch Outdoor und die anderen elektronischen Medien entwickeln sich positiv, während Print weiter verliert", kommentiert Dirk Lux, CEO von Zenith Deutschland, die Ergebnisse.Der Sinkflug von Print dürfte sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Zenith geht davon aus, dass Zeitschriften in den Jahren 2017 und 2018 3 bzw. 2,7 Prozent an Werbeumsatz verlieren. Bei den Tageszeitungen sollen die Umsätze um 2,4 bzw. 2,6 Prozent sinken. Für die Kanäle TV (plus 2,5 Prozent), Online (plus 7,2 Prozent) und OoH (plus 3,7 Prozent) soll es dagegen weiter aufwärts gehen. mas