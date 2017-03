Wechsel von C3 Achim Briechle-Herz ist Managing Partner bei M&C Saatchi

Die Berliner Agentur M&C Saatchi hat ihre Führungsmannschaft mit einem Digitalexperten verstärkt. Seit Anfang März ist Achim Briechle-Herz als Managing Partner an Bord. Er kommt von der auf Content Marketing spezialisierten Agentur C3, wo er seit 2014 als Business Director tätig war. Der neue Mann soll das Führungsduo Dominik Tiemann und Felix Glauner unterstützen.

"Die Erfolge im Neugeschäft und bei Bestandskunden ermöglichen es uns, in neue Angebote der digitalen Kommunikation zu investieren und diese weiter zu entwickeln. Achim wird hierbei eine zentrale Rolle zukommen", sagt CEO Tiemann. Vor seiner Zeit bei C3 arbeitete der Digitalstratege für Agenturen wie Jung von Matt/Next und Conrad Caine. In seiner bisherigen Laufbahn betreute er Kunden wie Mercedes-Benz, Sparkasse, Robert Bosch und Deutsche Telekom."Ich freue mich, die Digitalisierung der Agentur weiter voranzutreiben und digitale Services neu zu denken. Die unternehmerische Komponente und die entsprechenden Freiräume haben mich überzeugt, bei M&C Saatchi an Bord zu gehen", kommentiert Briechle-Herz seinen Wechsel. Bei der Agentur hat er zeitgleich mit dem neuen Kreativchef Glauner angefangen, der ebenfalls seit Anfang März an Bord ist. Glauner war bis September vorigen Jahres CCO der deutschen Havas-Gruppe. Sein neuer Arbeitgeber beschäft rund 90 Mitarbeiter. Sie sind für Kunden wie Ferrero, Adidas, Siemens und Volkswagen tätig. mam