#WallsOfWir Jägermeister und Dirk & Philip verschönern deutsche Großstädte

Gemeinsam mit seiner Leadagentur Dirk & Philip hat Jägermeister das "#WallsOfWir"-Projekt umgesetzt Foto: Screenshot Youtube

Jägermeister macht jetzt in Kunst: Gemeinsam mit den beiden Agenturen Dirk & Philip und La Red setzt die Kräuterlikör-Marke in vier deutschen Großstädten das Streetart-Projekt "#WallsOfWir" um - und bringt so mehrere Graffiti-Künstler zusammen.