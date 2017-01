Wahlwerbung 2017 Was Mediaagentur-Chefs von den deutschen Parteien erwarten

2017 gegründet wurde . Ob die, die sich laut "Spiegel" 2016 bei den Wahlen ums Berliner Abgeordnetenhaus von deutschen Agenturen nur Absagen einholte , fündig geworden ist, ist nicht bekannt.



Bild: VDZ Mehr zum Thema Medienbericht Jung von Matt macht die CDU-Werbung

Michael Frank. Der Pilot-Geschäftsführer erwartet daher auch, dass Social Bots, Fake News und Programmatic Campaigning auch hierzulande eine Rolle spielen werden.



Mit dieser Meinung steht er nicht alleine da. "Programmatic wird in der Wahlkampfwerbung 2017 massiv an Bedeutung gewinnen, weil damit besser als vorher zielgruppengenau politische Botschaften ausgespielt werden können", prophezeit etwa Markus Biermann. Der Geschäftsführer von Crossmedia ist sich daher auch sicher, dass es im Wahlkampf eine zielgruppengenauere Ansprache auf Basis von programmatischer Datenaussteuerung geben wird. Ob es, wie in den USA, auch zu psychografischen Targetings kommen wird, wie sie "Das Magazin" in dem viel beachteten



„Eine Trump’sche Twitterkampagne kann ich mir nicht in diesem Maße vorstellen.“ Oliver Stroh Teilen Oliver Stroh (Bild: OMD) Oliver Stroh. "Die Gefahr einer radikalen Beeinflussung des Wahlkampfes ist zwar da, aber geringer", bilanziert der CEO von OMD Germany - und begründet das mit den strengeren Datenschutzrichtlinien, die diesen Ansatz in Deutschland "nur bedingt erlauben würden". Auch . Der Pilot-Geschäftsführer erwartet daher auch, dass Social Bots, Fake News und Programmatic Campaigning auch hierzulande eine Rolle spielen werden.Mit dieser Meinung steht er nicht alleine da. "Programmatic wird in der Wahlkampfwerbung 2017 massiv an Bedeutung gewinnen, weil damit besser als vorher zielgruppengenau politische Botschaften ausgespielt werden können", prophezeit etwaDer Geschäftsführer von Crossmedia ist sich daher auch sicher, dass es im Wahlkampf eine zielgruppengenauere Ansprache auf Basis von programmatischer Datenaussteuerung geben wird. Ob es, wie in den USA, auch zu psychografischen Targetings kommen wird, wie sie "Das Magazin" in dem viel beachteten Beitrag zu Cambridge Analytica beschrieben hat , bezweifelt er allerdings. Als Grund nennt er die Sorge der etablierten Parteien vor der öffentlichen Diskussion um Einflussnahme. Mit Sicherheit hat Donald Trump beziehungsweise sein Wahlkampfteam vorgemacht, wie man moderne Medien beeinflussend nutzen kann", sagt etwa à la Trump nach Deutschland herüberschwappen. "

Marcus Ambrus, Geschäftsführer Plan.Net Business Intelligence, gibt zum Teil Entwarnung.







Bild: Screenshot dasmagazin.ch Mehr zum Thema Cambridge Analytica Wurde psychologisches Targeting im Trump-Wahlkampf genutzt?



„Programmatic wird in der Wahlkampfwerbung 2017 massiv an Bedeutung gewinnen.“ Markus Biermann Teilen Markus Biermann, Crossmedia (Bild: Crossmedia) Ich erwarte weiterhin, dass 2017 ein Schwerpunkt auf klassischen Wahlkampfkanälen liegen wird. Eine Trump’sche Twitterkampagne kann ich mir nicht in diesem Maße vorstellen." Ambrus ist da ganz bei seinem Kollegen: "Im Internet sind die deutschen Politiker und Parteien noch sehr klassisch beziehungsweise altbacken unterwegs", sagt der Plan.Net-Manager. igitale Medien zwar "eine deutlich größere Rolle spielen" als bei der letzten Wahl vor vier Jahren. "Man wird bei der Ansprache von mehr als 62 Millionen Wahlberechtigten aber nicht an TV und OoH vorbei kommen", so Frank. Auch OMD-Chef Stroh glaubt nicht an eine Revolution der Wahlwerbung. " Es stehe zwar zu befürchten, dass Bots und Fake News auch hierzulande im Wahlkampf eine Rolle spielen werden. "Aus meiner Sicht wird das aber nicht die Ausmaße wie in den USA annehmen, wo alles in ein Gesamtkonzept eingebunden war. In Deutschland wird das eher aktionistisch ablaufen und sich auf taktische Experimente beschränken", sagt Ambrus.

Out of Home sein. Aus Sicht von Crossmedia-Chef Biermann werden Plakate auch 2017 das Kernmedium des Wahlkampfes sein. "Ergänzend dazu wird TV aufgrund seiner Emotionalität und als Treiber für die Online-Kanäle die zweite wichtige Säule der großen Parteien darstellen", so Biermann weiter. Ambrus pflichtet seinem Kollegen bei, sieht aber noch weitere Gewinner. Aus Sicht des Plan.Net-Managers werden auch Radio und Print von den Wahlkampagnen profitieren - wenn auch in geringerem Ausmaß. mas