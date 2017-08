WPP Grey übernimmt Hug Digital

WPP verstärkt seine Präsenz im Nahen Osten. Die weltgrößte Werbeholding hat sich über ihre Kreativschmiede Grey mehrheitlich an Hug Digital beteiligt. Der in Dubai ansässige Dienstleister hat sich auf Online-Kampagnen, Social Media, Marktforschung, Content Marketing und Influencer Marketing spezialisiert.

Auf der Kundenliste von Hug Digital stehen neben regionalen Marken wie Americana, der Al-Futtaim Automotive Group und Dubai Tourism auch internationale Konzerne wie Shell. Im vergangenen Jahr hat die Agentur laut WPP umgerechnet rund 4,4 Millionen Euro umgesetzt. Neben dem Hauptsitz in Dubai unterhält die Agentur Niederlassungen in Ägypten und Indien. Insgesamt hat Hug Digital 145 Mitarbeiter.



Mehr zum Thema Übernahme WPP kauft Thjnk

Nahost und Nordafrika umfasst, generiert WPP mit Tochterunternehmen und Partnern nach eigenen Angaben rund 400 Millionen US-Dollar im Jahr. Die Zahl der Mitarbeiter wird mit 400 angegeben. mas

Mit der Übernahme will sich WPP vor allem im Digitalgeschäft breiter aufstellen. Die Holding, die 2016 mit 7,5 Milliarden US-Dollar rund 39 Prozent ihres Umsatzes mit digitalen Dienstleistungen erwirtschaftete, will diesen Anteil in den nächsten fünf Jahren auf 40 bis 45 Prozent erhöhen. Zudem will WPP seine Präsenz in wichtigen Märkten weiter ausbauen. In der MENA-Region, die