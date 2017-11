WPP-Agentur Syzygy baut Mediabereich personell aus

Syzygy Media, früher Uniquedigital, stockt beim Personal ordentlich auf: Mit Michael Möbius und Alexander Czernay verpflichtet die Hamburger Agentur einen neuen Client Service Director sowie einen Director Business Intelligence. Auch auf Account-Manager-Ebene gibt es Neuzugänge.

Möbius wird sich bei Syzygy Media künftig um Kunden wie Ameropa, Barclaycard, Dr. Oetker sowie den Neukunden K&L Ruppert kümmern. Der 46-Jährige kommt von der Hamburger Mediaagentur Pilot, wo er seit 2011 tätig war, zuletzt als Leiter Performance Marketing. Bei Syzygy wird Möbius ein Team von 17 Personen leiten. Ebenfalls neu zur Führungsmannschaft von Syzygy Media stößt Alexander Czernay. Er wird als Director Business Intelligence ein Team von 13 Mitarbeitern führen. Der 43-Jährige kommt von Razorfish, wo er seit 2014 tätig war und zuletzt als Head of Business Intelligence fungierte.Neu von der Axel-Springer-Tochter Eprofessional kommt Sabrina Mitschke. Sie wird als Senior Account Manager den Kunden Barclaycard betreuen. Mit Melanie Jahns (SEA), Nadine Block (Social Media), Lisa Hantke (Social Media) und Leandra Matz (Affiliate Marketing) ernennt Syzygy Media zudem neue Account Manager. Als Talent Manager wird sich Alessia Walch um Recruiting und interne Personalentwicklung kümmern.Damit sei das Team von Szygy Media seit Januar von 48 auf 70 Mitarbeiter gewachsen. Dazu habe vor allem die positive Geschäftsentwicklung der auf SEA, SEO, Affiliate, Paid Social und Analytics spezialisierten Agentur beigetragen, wie es in einer Mitteilung heißt. So habe Agentur in den zurückliegenden Monaten Mandate wie K&L Ruppert, Kfw-Bankengruppe, Wempe und Miles & More gewonnen sowie das bestehende Kundengeschäft ausbauen können."Unsere Erfolge basieren unter anderem auf Investitionen in Strategie- und Beratungsqualität", sagt Geschäftsführer Reza Malek. "Nur so können wir unsere Kunden auch weiterhin auf dem hohen Niveau beraten und betreuen, das heute für die anspruchsvollen Aufgaben in der immer fragmentierteren Medienlandschaft und insbesondere im Performance Marketing notwendig ist. Dies stellt für uns und unsere Kunden nachhaltige Erfolge sicher." ire