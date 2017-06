Video-Interview aus Cannes Warum Johnny Vulkan mit Anomaly jetzt in Berlin aufschlägt

HORIZONT Online berichtet in diesem Jahr unter anderem mit Video-Interviews von den Cannes Lions: Im ersten Interview erzählt Johnny Vulkan, Co-Gründer der Kreativagentur Anomaly, weshalb jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist, um eine Niederlassung in Deutschland zu starten.

Video-Interview mit Johnny Vulkan von Anomaly bei den Cannes Lions 2017

Der Startschuss für das neue Office soll bereits in wenigen Wochen fallen. Was die erfolgsverwöhnte Kreativschmiede, die sich eigentlich gar nicht Agentur nennen will, in Deutschland vor hat, verrät Vulkan im Auto-Gespräch mit Lukas-Pierre Bessis, Digital Evangelist von Diconium. bu/tt