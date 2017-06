Video-Interview aus Cannes Warum Facebook-Europachefin Mendelsohn die Nähe zu Kreativen sucht

Nicola Mendelshohn, VP EMEA bei Facebook Foto: HORIZONT

In den vergangenen Jahren hat sich Facebook bei den Cannes Lions ordentlich breit gemacht und veranstaltet sein eigenes kleines Subfestival am Majestic-Strand. Europachefin Nicola Mendelsohn erklärt im HORIZONT-Interview mit den Diconium-Evangelisten Martin Cserba und Lukas-Pierre Bessis, weshalb die Nähe zur Kreativindustrie für das soziale Netzwerk so wichtig ist und welche neuen Facebook-Technologien die Branche beflügeln werden.