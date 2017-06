Vice-Agentur Martyn Farmer leitet Business Development von Virtue

Die Kreativagentur Virtue verstärkt sich personell. Martyn Farmer kümmert sich ab sofort als Senior Vice President um das Business Development der Content-Agentur von Vice. Der gebürtige Engländer kommt von Geometry Global.

Bei Virtue soll Farmer in der neu geschaffenen Position in erster Linie das Neukundengeschäft weiter ausbauen. Bei Geometry Global gewann Farmer als Global Business Director Kunden wie Volkswagen, Beiersdorf, Modelez und Glaxo Smith Kline. Zuvor war er unter anderem für Grey Worldwide, DDB, Audi und AKQA tätig."Martyn Farmer ist die perfekte Ergänzung für unsere Kreativagentur. Er zeichnet sich nicht nur durch seine hohe Expertise im Neugeschäft und der strategischen Kundenentwicklung aus, sondern auch durch seine zahlreichen Erfahrungen in den Bereichen Automotive, FMCG, Mode, Personal Healthcare und Retail", erklärt Johann Laeschke, General Manager von Virtue Worldwide.Das Tochterunternehmen von Vice mit Büros in 35 Ländern weltweit entwickelt speziell auf die Zielgruppe der Millenials zugeschnittene Branded-Content-Kampagnen für Kunden wie Mercedes-Benz, BMW, Adidas oder Philips. dh