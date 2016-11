Versicherungen Arag entscheidet sich für Fluent als Lead-Agentur

Fluent: Andreas Bahr und Géza Unbehagen Foto: Fluent

Goodbye BBDO, hello Fluent: Der Versicherer Arag wechselt seine Leadagentur aus. Ab sofort betreut Fluent den Versicherungskonzern mit Sitz in Düsseldorf. Zuvor waren drei andere Agenturen in der letzten Runde des Auswahlprozesses ausgeschieden.