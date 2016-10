Verbände GWA geht nach Berlin

Geschäftsführer Ralf Nöcker wird das GWA-Büro in Berlin leiten Foto: GWA

Der Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA will seine Lobbying-Aktivitäten verstärken. Dafür richtet die Interessenvertretung eine Repräsentanz in Berlin ein. Das Büro wird von Geschäftsführer Ralf Nöcker geleitet, der in die Hauptstadt umzieht. Die Geschäftsstelle in Frankfurt bleibt als Hauptsitz erhalten.