Vamos a la Briefwahl Wie Heimat und die FDP deutsche Wähler in Mallorca ansprechen

FDP: Die Mallorca-Motive von Heimat



FDP-Bundesgeschäftsführer Marco Buschmann "Ich bin überzeugt, dass es noch zu Leaks kommen wird"

Regionale Ansprache mal anders: "Vamos a la Briefkasten", "¿Dónde está el Wahllokal?", "Auch im 17. Bundesland darf man wählen" - mit diesen Werbesprüchen werben FDP und Heimat dieser Tage in Palma de Mallorca. Mit der Werbeaktion will die Partei aber nicht nur die Deutschen, die auf der Insel leben, zur Briefwahl animieren - sondern über eine Verlängerung der Motive in Social Media auch hierzulande die Menschen erreichen.In Mallorca hat der Briefwahlaufruf der FDP übrigens nicht nur für überraschte Reaktionen deutscher Touristen gesorgt. Er rief laut Heimat auch den mallorquinischen Tourismusverband auf den Plan, der sich gegen die Formulierung "17. Bundesland" auf den Plakaten aussprach. Humor hat halt nicht jeder.Bei Heimat in Berlin zeichnen Strategiechef, Kreativgeschäftsführersowie die Beraterinnenundverantwortlich. tt