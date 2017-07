VSF&P Marco Safavi-Hir verstärkt Geschäftsleitung

Marco Safavi-Hir kümmert sich bei VSF&P um die Bereiche Digital und Business Development Foto: VSF&P

VSF&P baut das digitale Know-how seiner Führungsmannschaft aus: Marco Safavi-Hir verstärkt die Geschäftsleitung der Hamburger Agentur in den Bereichen Digital und Business Development. Der 41-Jährige kommt von der Digitalagentur Yours Truly und trat seinen Dienst bei VSF&P am 1. Juli an.