Unter Leitung von Marcus Wilding Mindshare baut International Competence Center in Deutschland auf

Marcus Wilding soll internationale Werbekunden bedienen Foto: Mindshare

Mindshare will für internationale Konzerne interessanter werden. Werbungtreibende, die in der deutschsprachigen DACH-Region aktiv sind und ihre Märkte regional oder global durch ein Netzwerk führen lassen möchten, will die Mediaagentur ab sofort mit einem International Competence Center mit Sitz in Frankfurt bedienen. Dieses soll als eine Art lokaler Ansprechpartner für die Planung und Umsetzung internationaler Media-Kampagnen fungieren und einen Mix aus regionaler und internationaler Expertise bieten.