"Unser Herz ist rund" Freunde des Hauses und Ressourcenmangel legen erste "Sportschau"-Kampagne vor

Die Kampagne rückt echte Fans in den Mittelpunkt Foto: ARD

Am 18. August startet die 1. Fußball-Bundesliga in ihre neue Saison. Aus diesem Anlass hat FDHrsm, die aus Freunde des Hauses und Ressourcenmangel bestehende Agenturgemeinschaft der Hirschen Group für Das Erste, erstmals eine Kampagne für die ARD-"Sportschau" entwickelt. Darin stehen echte Fußballfans und ihre Leidenschaft für ihren Verein im Mittelpunkt. Die Kampagne unter dem Motto "Unser Herz ist rund" läuft ab sofort in TV, Kino, Radio, Print, OoH umd Digital und soll über die gesamte Saison gespielt werden.